10-latka z Bydgoszczy część pieniędzy ze swojej pierwszej komunii podaruje uchodźcom z Ukrainy

Trzecioklasistka z bydgoskiego Fordonu w minioną niedzielę (24 kwietnia) miała swoją pierwszą komunię świętą. Na przyjęciu pierwszokomunijnym otrzymała piękne prezenty - rower, hulajnogę elektryczną, książki, no i pieniądze - ponad 2000 złotych. Część już włożyła do skarbonki, a część do tej skarbonki nigdy nie trafi.

Dziewczynka jeszcze przed przyjęciem zdecydowała, że jeśli dostanie pieniądze, to 500 zł przeznaczy na pomoc Ukraińcom. Jej wola, a nie rodziców. Tak się składa, że w sąsiedztwie mieszkają uchodźcy. Ciocia 10-latki ma dom i od ponad miesiąca gości Ukrainkę oraz jej dzieci.