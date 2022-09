10 września ulica Pomorska i Londynek będą świętować! Zapraszają bydgoszczan na mnóstwo atrakcji!

Treningi z mistrzynią olimpijska Magdaleną Fularczyk i BKS Chemik

Wzorem pierwszej edycji święta, także tym razem będą też aktywności i to na olimpijską miarę. We współpracy z Lotto Bydgostia ponownie będzie okazja poćwiczyć na ergometrach z mistrzynią olimpijska Magdaleną Fularczyk - wszak to trening czyni mistrza, trening na ergometrach w godz. 14-17. No i znów będzie walka o Puchar Moderatora. Do kogo trofeum powędruje tym razem? Przekonamy się podczas mistrzostw rozgrywanych 16.00-17.00. Najpierw jednak będzie można pograć w piłkę z Chemikiem - trening piłkarski w godz. 12-14 na terenach zielonych przy Pomorskiej 81/83.