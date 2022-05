11-letni Mikołaj ma guz mózgu. Dzielnie walczy z chorobą. Pomóżmy mu wrócić do normalnego życia!

Chłopiec ma również wstawianą zastawkę odprowadzającą płyn mózgowo-rdzeniowy. W wyniku leczenia doznał udaru, przez co ma niedowład prawostronny. Przeszedł ciężkie i trudne leczenie onkologiczne, chemię, operację usunięcia guza i radioterapię.

Niestety powikłania, które u niego wystąpiły, zdyskwalifikowały go do dalszego leczenia chemią podtrzymującą. Należą do nich niewydolność nerek, zaburzenia jonowo-elektrolitowe oraz niedowład prawostronny. Ab Mikołaj mógł lepiej funkcjonować, potrzebna jest mu rehabilitacja oraz dalsze leczenie.

W październiku rodzice chcą zapewnić mu również turnus rehabilitacyjny, którego koszt wynosi 6 tys. zł. Łączna kwota zbiórki pozwalająca nastolatkowi na polepszenie jakości życia, to 15 tys. zł.

