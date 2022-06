110-tonowy kolos jechał nocą bez zezwolenia przez Bydgoszcz. Trafił na depozytowy parking [zdjęcia, wideo]

Inspektorzy z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali pojazd i skierowali go na stanowisko pomiarowe.

- Już same tylko wymiary zewnętrzne pojazdu: długość 27,75 m i szerokość 4,35 m, nakazywały, aby przejazd ten pilotowały co najmniej dwa pojazdy oznakowane jako „PILOT” i wysyłające pomarańczowe sygnały błyskowe. Ponadto w wyniku ważenia okazało się, że masa całkowita zespołu pojazdów wynosi ponad 110 ton. Norma 40 ton masy całkowitej została więc przekroczona niemal dwukrotnie. Tak dużej masie towarzyszyły znaczne przekroczenia nacisków niemal wszystkich osi. Naciski poszczególnych osi naczepy, zamiast dopuszczalnych 8 ton, wyniosły od 12,4 do 12,6 ton - informuje WITD w Bydgoszczy.