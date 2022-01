16-latka z Bydgoszczy wysiadła z auta i ślad po niej zaginął. Kilka dni później wróciła do domu

W nawiązaniu do komunikatu z soboty (8.01.2022) o zaginionej informujemy, że poszukiwania zostały zakończone. Nieletnia powróciła do domu - poinformował kom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego KWP Bydgoszcz we wtorek, 11 stycznia br.

