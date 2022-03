18 tys. zł kar za płytę Starego Rynku w Bydgoszczy. Tylko tyle, a i tak jest problem, by to wyegzekwować

O fatalnie wyglądających efektach remontu płyty Starego Rynku w Bydgoszczy pisaliśmy wielokrotnie. Prace wykonano z wykorzystaniem płyt zamówionych od chińskiego dostawcy. Teoretycznie materiał - na papierze - odpowiadał temu zamówionemu, ale jak jest, do tej pory nikt nie wie. Skutek jest taki, że centralne miejsce miasta wygląda źle, na płytach są zacieki i przebarwienia, których mimo wielokrotnych prób nie można usunąć.

W ubiegłym roku, między innymi tę inwestycję, sprawdzała Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie wskazano, że doszło do błędów, a - jak czytamy - "przyczynić mogła się do tego niedostateczna weryfikacja przez ZDMiKP cech materiałów kamiennych, oparta wyłącznie na analizie ich wyglądu zewnętrznego oraz dokumentów przedkładanych przez wykonawcę, choć ZDMiKP miał zagwarantowaną możliwość przeprowadzenia własnych badań laboratoryjnych. Znaczne różnice w badaniach gęstości objętości oraz nasiąkliwości mogły świadczyć, że w 2011 roku (z tego okresu wykonawca przedstawił dokumenty) badano całkowicie inny materiał, niż w 2018 roku. W toku kontroli ZDMiKP nie przedłożył badań petrograficznych dla materiałów kamiennych, które były obowiązkowe dla wszystkich materiałów kamiennych użytych do wykonania zadania. Powyższe może skutkować nakazaniem usunięcia płyt kamiennych z płyty rynku.