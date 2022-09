18th Mózg Festival w Bydgoszczy. Niezwykłe wrażenia dźwiękowe i wizualne, koncerty, wystawy, performance [program]

To już 18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych Mózg Festival, będącego spotkaniem artystów poruszających się w różnych rejonach sztuki, w których ważną rolę odgrywa muzyka. I choć od lat niezmiennie jednym z głównych założeń Mózg Festival jest wielokulturowość, która pozwala lepiej poznać i zrozumieć złożoność świata, to kolejne edycje festiwalu mają tematy, które ukierunkowują myśli. W tym roku - i kolejnym trzem edycjom festiwalu - przewodzi temat: „DO NOT FORGET TO KEEP YOUR MIND CLEAR” (NIE ZAPOMNIJ ZACHOWAĆ JASNOŚCI UMYSŁU).

- Uważamy, że w obecnym czasie, kiedy atakowani jesteśmy nadmiarem, często sprzecznych lub fałszywych, informacji, kiedy wiele wartości upada, kiedy zatraca się znaczenie dobra i zła, kiedy miliony ludzi żyje w niepewności choćby z powodu pandemii, toczących się wojen czy grożącej katastrofy ekologicznej, niebywale ważnym jest podejmowanie wysiłku dla utrzymywania jasności umysłu. Tylko jasno, samodzielnie myślący ludzie są w stanie, jako społeczeństwo, sprostać problemom współczesnego świata na poziomie osobistym, lokalnym i globalnym – wyjaśnia Mózg Foundation jako organizator Mózg Festival.