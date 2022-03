19-latek ukradł rower bydgoszczaninowi. Dzień później zatrzymali go policjanci Małgorzata Pieczyńska

19-latek, który ukradł rower, został przewieziony do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. KWP Bydgoszcz Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Nawet do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który włamał się do pomieszczenia na rowery i ukradł jeden z nich wart 3 tys. złotych. Już nazajutrz po dokonaniu przestępstwa 19-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut. Policjanci odzyskali również rower, który trafił do właściciela.