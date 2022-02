29-latek z Bydgoszczy zatrzymany. W jego mieszkaniu znaleziono narkotyki [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło we wtorek, 22 lutego 2022 roku, w Bydgoszczy. Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia ustalili, że jeden z mieszkańców centrum miasta może posiadać zakazane środki psychoaktywne. Funkcjonariusze wytypowali podejrzewanego oraz jego miejsce zamieszkania. Do mieszkania 29-latka weszli wieczorem.

- Tam, podczas przeszukania, znaleźli w kuchni w lodówce woreczek z białym proszkiem, a na lodówce woreczki z zielonym suszem roślinnym. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że zabezpieczone środki to marihuana oraz amfetamina. Łącznie blisko 120 g narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu – informuje kom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego KWP Bydgoszcz.