3 tys. skarg do Rzecznika Praw Pacjentów! Dlaczego pacjenci są niezadowoleni z opieki medycznej?

Z danych zebranych przez Serwis Agencyjny MondayNews wynika, że w pierwszym kwartale br. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta odnotowało ponad 33,6 tys. rozmów z pacjentami w kwestii nieprzestrzegania ich praw. To o 6 proc. mniej niż rok wcześniej, ale o prawie 15 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Natomiast w stosunku do trzech pierwszych miesięcy 2019 roku widać wzrost o blisko 88 procent. Ostatnio ustalono 225 naruszeń. RPP podjął 901 pisemnych i 1 097 telefonicznych interwencji.

Rozmowy i skargi

– Na statystyki i wzrosty związane z rozmowami telefonicznymi z pacjentami z pewnością wpłynęło uruchomienie w listopadzie 2018 roku Telefonicznej Informacji Pacjenta, która powstała w wyniku połączenia Bezpłatnej Ogólnopolskiej Infolinii Rzecznika z infolinią NFZ – mówi dla MondayNews radca prawny dr Karolina Mazur. - Jest ona darmowa i czynna całą dobę. Ma to wpływ na preferowanie tej formy kontaktu, która jednocześnie daje najszybszą możliwość zgłoszenia sprawy i nie wymaga od pacjenta żadnych formalności

W pierwszym kwartale br. złożono 2 714 skarg pisemnych. To o 52,3 proc. mniej niż rok wcześniej (5 684) i o 53,2 proc. więcej niż od stycznia do marca 2020 roku (1 772). W stosunku do analogicznego okresu 2019 roku ostatnio nastąpił wzrost o 57,2 proc. (1 727).