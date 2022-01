4-letni Wiktorek z Bydgoszczy walczy z rakiem o życie. Na leczenie potrzeba aż 1,6 mln złotych

Neuroblastoma IV stopnia z przerzutami do kości i szpiku kostnego. Taką diagnozę rodzice 4-letniego bydgoszczanina usłyszeli w lipcu 2021 roku. Guz pierwotny znajduje się w lewym nadnerczu, jednak zdążył już dać przerzuty do kości - kręgosłupa, miednicy i kości udowej. Chłopiec został zakwalifikowany do grupy wysokiego ryzyka i podjął leczenie. Protokół leczenia przewiduje łącznie 8 cykli chemioterapii. We wtorek, 23 listopada, rozpoczęło się podawanie dodatkowych chemii. Niestety, silne leki osłabiają organizm 4-latka.

- Jesteśmy przerażeni, ponieważ mój maleńki synek przegrywa walkę z najgroźniejszym nowotworem dziecięcym. Lekarze robią, co mogą, ale nadzieja na skuteczne leczenie w Polsce po prostu gaśnie. Wraz z nią mój ukochany synek… - mówi pani Monika, mama czterolatka. I apeluje o wsparcie.