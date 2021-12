Akcja "Pomóżmy Świętemu Mikołajowi". Paczki trafiły do potrzebujących z Bydgoszczy i okolic [zdjęcia]

To był już piąty finał akcji "Pomóżmy Świętemu Mikołajowi", którą wspólnie zorganizowali Zespół Szkół i Placówek nr 1 na bydgoskim Błoniu i Stowarzyszenie Dzięki Wam. Paczki - wzorem lat ubiegłych - trafiły do osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, ubogich oraz do rodzin wielodzietnych.