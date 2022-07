Amerykańska firma Raytheon Technologies uhonorowała TELDAT z Bydgoszczy. Nasza firma dostała nagrodę Premier Award

Jest to już piąte bardzo ważne i prestiżowe wyróżnienie dla TELDAT przyznane przez Raytheon Techonologies. Wieloletnia już współpraca z tym amerykańskim partnerem to od samego początku proces korzystny dla obu stron, również dla obronności sojuszniczej, promocji Polski oraz marki polskiej w świecie. Współdziałanie to umożliwiło zwłaszcza wprowadzenie TELDAT na globalny rynek obronny i ugruntowywanie pozycji na nim. Umożliwiło również zacieśnienie polsko-amerykańskich relacji biznesowo-technicznych i międzyludzkich na każdym poziomie współpracy i zarządzania. Dzięki owocnemu i konstruktywnemu współdziałaniu z Raytheon Missiles & Defense, jednej z czterech firm wchodzących w skład Raytheon Technologies, TELDAT zaznaczył też silniejszą obecność m.in. na amerykańskim rynku obronnym, co umożliwiło też ustanowienie swojej stałej obecności w Stanach Zjednoczonych i aktywniejsze działanie w tej części świata.