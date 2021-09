Ania z Bydgoszczy urodziła się w sierpniu. Nadal jest w szpitalu. Rodzice nie mogą jej zabrać do domu, bo mieszkają w jednym pokoju

- Ta maleńka dziewczynka ma na imię Ania. Ma cudownych rodziców, którzy bardzo się kochają, jednak do szczęścia brak im mieszkania. Zajmują jeden pokój. Pielęgniarka środowiskowa stwierdziła, że to za mało, by mogli żyć wspólnie. Szpital zainteresował sprawą bydgoski MOPS i sąd rodzinny, a Anię zatrzymano w szpitalu do czasu wydania decyzji o jej losie. Wszystko zmierza do odebrania dziecka rodzicom - alarmuje nas Małgorzata Betlejewska, przyjaciółka rodziny, która szuka sposobu, jak pomóc jej zawalczyć o córeczkę.