Anna Hnatowicz, piękna bydgoszczanka, w konkursie The Voice od Poland. Ze sceną jest od lat oswojona [zdjęcia - 20.11.2021]

Na etapie blindów pochodząca z Włocławka, ale od lat mieszkająca w Bydgoszczy, a urodzona we Włocławku Anna Hnatowicz-Cholewa oczarowała wykonaniem utworu "Only love can hurt like this" jurorów The Voice of Poland.

W bitwie wygrała wykonaniem swojej części utworu "W co mam wierzyć" Miry Kubasińskiej.