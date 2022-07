Antyki, porcelana, militaria, zabawki... Tak było na pchlim targu w Przyłękach pod Bydgoszczą [zdjęcia]

Pchli targ, przeniesiony z Tarkowa do Przyłęk/Olimpina zdobył serca odwiedzających. Gdy udaje się go zorganizować (czasem na drodze staje nieprzychylna, nieprzewidywalna pogoda – na rozmiękłej od deszczu łące nie daje się ustawić stoisk – wtedy wystawcy do ostatniej chwili czekają, jak w tę sobotę, na sms o wydarzeniu), miejsce jest okupowane przez poszukujących zakupowych cudów.

Ostatni "pchli" weekend wypadł też z powodu urlopu organizatorów, kolejne spotkanie wyznaczono więc na 16 lipca.