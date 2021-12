Artysta z Sicienka zbudował największą na świecie szopkę bożonarodzeniową z zapałek. Osobiście podaruje ją papieżowi [zdjęcia]

Niepełnosprawny twórca zbudował ją w ubiegłym roku. Z powodu pandemii nie udało się w grudniu ub. r. przekazać jej Ojcu Świętemu, choć takie były plany. Ale - jak mówi przysłowie - co się odwlecze to nie uciecze.

Dar dla papieża Franciszka jest nietuzinkowy. To największa na świecie szopka bożonarodzeniowa wykonana z zapałek.

Rzym i największa szopka na świecie

Przemysław Kozłowski jest właśnie w drodze do Rzymu. Jego szopka wyruszyła samochodem w podróż do Watykanu nieco wcześniej, bo już w miniony piątek.

Artysta przyznał, że jest bardzo podekscytowany tym co się niebawem stanie. Przed nim wyczekiwane od wielu miesięcy spotkanie z papieżem Franciszkiem. - To dla mnie jak medal olimpijski dla sportowca, największy sukces, największe wydarzenie w życiu – mówił z przejęciem Przemysław Kozłowski.

10 miesięcy pracy nad szopką

Największa szopka bożonarodzeniowa wykonana z zapałek, dar dla papieża Franciszka, ma prawie 3 metry długości i 1,5 metra wysokości. Powstała z ponad 266 tys. zapałek. Twórca pracował nad szopką z pomocą rodziny aż 10 miesięcy. Przyznaje, że bywało ciężko. Zdarzały się chwilę zwątpienia, ale warto było. Wyjazd do Rzymu to wielka nagroda za włożony trud. To także wielka satysfakcja.