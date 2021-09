Autobusów elektrycznych i stacji ładowania w Bydgoszczy nie będzie. Powodem... pandemia

- Wprowadzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wskazuje na kierunek rozwoju transportu w Polsce. W związku z tym miasto przygotowuje się do stworzenia Strategii Elektromobilności. Dzięki temu będziemy mogli wyznaczyć główne kierunki rozwoju niskoemisyjnego transportu w mieście. Dzięki zgodzie Rady Miasta, Bydgoszcz weźmie udział w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zakłada on dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących transportu niskoemisyjnego. W przypadku Bydgoszczy środki te zostaną przeznaczone na stworzenie Strategii Elektromobilności. Wystartowaliśmy w konkursie na rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Jest on organizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Bydgoszcz będzie starać się o dofinansowanie zakupu 8 autobusów elektrycznych - informował w 2018 roku Urząd Miasta Bydgoszczy.

Konkurencja niewielka

Bydgoszcz planowała kupić i wprowadzić do ruchu autobusy elektryczne przede wszystkim w obszarze Śródmieścia, gdzie emisja spalin jest największa, a także rejonie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologiczny, Osowej Górze, Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku oraz osiedlach o wysokiej zabudowie - Bartodziejach, Bielawach, Szwederowie i Błoniu.