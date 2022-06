Autobusy nie wyjadą poza Bydgoszcz. Wójt gminy Białe Błota żąda przywrócenia komunikacji

Mieszkańcy gmin Białe Błota, Osielsko czy Dobrcz mają problem z dotarciem do pracy w Bydgoszczy. Na stronie urzędu pierwszej z nich pojawił się apel wójta z żądaniem przywrócenia komunikacji na liniach międzygminnych, bo jak napisano strajk, załogi MZK Bydgoszcz sparaliżował transport publiczny nie tylko w samym mieście.

– Stało się to z dnia na dzień, bez możliwości jakiejkolwiek reakcji ze strony samorządu gminy. W tej sytuacji wójt wystąpił do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z pismem, w którym domaga się przywrócenia kursowania liniach nr 90, 91, 92 i 96 – zgodnie z treścią zapisów porozumienia międzygminnego – czytamy na stronie Urzędu Gminy Białe Błota.

Wójt Dariusz Fundator podkreślił, że jeśli w trakcie trwającego strajku przywrócenie wszystkich kursów nie jest możliwe, oczekuje od organizatora transportu zapewnienia części, która zagwarantuje mieszkańcom dojazd i powrót z pracy. Chodzi o organizację transportu w godzinach od 6 do 8, od 14 do 17 i od 22 do 23.