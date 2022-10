Awantura o windykację zadłużenia Bydgoszczy na sesji rady miasta

Zaległości w czynszach Administracji Domów Mieszkalnych czy opłat za bilety komunikacji miejskiej to tylko część, którą zajęła się w środę (26.10) Rada Miasta Bydgoszczy. Nie obyło się bez politycznych spięć.

Zaległości w czynszach Administracji Domów Mieszkalnych czy opłat za bilety komunikacji miejskiej to tylko część, którą zajęła się w środę (26.10) Rada Miasta Bydgoszczy. Nie obyło się bez politycznych spięć.

Zobacz wideo: Odkrywamy Bydgoszcz. Bartodzieje kiedyś i dziś:

Punkt dotyczący windykacji należności miasta wprowadzono do programu obrad Rady Miasta Bydgoszczy na wniosek Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy. - Można mieć cudowna maszynkę do odzyskiwania długów, ale nic nie zrobicie, jeżeli dłużnik nie ma dochodów, majątku, a zwłaszcza chęci uregulowania długu - stwierdził przedstawiając sytuację Piotr Tomaszewski, skarbnik Bydgoszczy. - Stosunkowo proste do windykacji są rozwiązania blokowania rachunków w bankach, jeżeli maja pieniądze, to nam je oddadzą. Wszyscy z nas mają sytuację, kiedy stajemy się dłużnikami. Ja też miałem taka sytuację.

W tej chwili zaległości w czynszu za mieszkania komunalne administrowane przez ADM wynosi 62 mln zł, za biletów dotąd nie ściągnięto 37 mln. Z podatków od nieruchomości - zaległość to 13 mln zł. – Na 400 mln zł co roku mamy tylko 13 mln zaległości podatków od nieruchomości niezapłaconych to jest bardzo dobry wynik - stwierdził skarbnik.

2400 osób ma zaległości w mieszkaniach ADM. 45 mln z tej kwoty to zaległości powyżej 12 miesięcy. Zaległości bieżące to 2,98 mln zł. Za śmieci nie zapłaciło 8160 dłużników, zaległości to 4,3 mln zł. Całość zaległości na czerwiec 2022 wynosi 247 mln zł. - Uważam, że windykacja jest przeprowadzana w sposób prawidłowy, mam nadzieję, że poziom zaległości będzie spadać – stwierdził skarbnik Bydgoszczy.

Jarosław Wenderlich, szef klubu radnych PiS, wskazywał: - Zaległość 1,1 mln zł za brak biletu parkingowego został zbity z zaległościami za zajęcie pasa drogowego. Z czego wynikają te rozbieżności? Regionalne Izba Obrachunkowa na I półrocze 2022 wskazuje 250 mln zł, negatywnym zjawiskiem jest wzrost wobec analogicznego okresu ub. roku. Wzrosły o 2 mln zł odsetki, zadłużenie w zakresie czynszów o prawie 2 mln zł. Podatki i opłaty lokalne jest wzrost zaległości o 1,5 mln zł. Ile osób jest w UM Bydgoszczy i spółkach, które zajmują się windykacją?

Wenderlich pytał też, z jakimi firmami windykacyjnymi współpracuje miasto i jakie z tego tytułu miasto poniosło koszty? - Pytania są chaotyczne tak jak system finansowy państwa – stwierdził Tomaszewski. - Odsetki wynoszą ponad 20 mln zł i będą narastały. Nie współpracujemy z firmami windykacyjnymi. Faktycznie jeśli chodzi o ZDMiKP sprzedać wierzytelności za 100 procent długu. Chętnych jakoś nie było. Nie mamy wpływów na sąd czy komornika. Od miasta zależy tylko 33 mln zł. Wenderlich, pytając o liczba osób urzędników zatrudnionych przy windykacji, zwrócił się do prezydenta Bydgoszczy: – Jeśli pan skarbnik nie umie powiedzieć, to może pan odpowiedzieć. Skąd bierze się nagły wzrost opłat, odsetków? Czy pan jest tak nieudolnym prezydentem? Podnoszę po raz kolejny, opinia RIO wskazuje jako negatywny wzrost zadłużenia. - Też oceniam jako negatywne zjawisko że w ogóle jest dług – stwierdził Rafał Bruski – Czy pan stwierdził oficjalnie jakąkolwiek nieprawidłowość miasta w zakresie windykacji?

Okazuje się, że w mieście są 54 etaty windykacyjne zajmujące się 170 sprawami windykacyjnymi, do tego jest jeszcze zarząd dróg. - Odsetki wzrosły, że wzrastały stopy procentowe - tłumaczył skarbnik. - Bonifikaty ze sprzedaży mieszkań są zabezpieczone hipotecznie. Za zajęcie pasa drogowego spadek o 1 mln , a ze strefy płatnego parkowania to wzrost wynikający ze wzrostu liczny użytkowników.