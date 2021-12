Baseny, lodowisko, PARiS i Myślęcinek. Co będzie zamknięte, a co otwarte w okresie świąteczno-noworocznym

- Czynny jest od wtorku do niedzieli w godz. 9-16 (kasa do 15.30). Świąteczny klimat zapewni szopka bożonarodzeniowa. W tym roku wyjątkowo nie zobaczymy jej w minizoo, a w pawilonie Akwarium Terrarium. Tworzyć ją będą drewniane, polichromowane figury przygotowane przez uczniów bydgoskiego plastyka - zachęca do przyjścia Sandra Tyczyno, rzecznik LPKiW w Bydgoszczy. - Również tylko 24 i 31 grudnia nieczynny będzie Lumina Park zlokalizowany na terenie Zaginionego Świata (dojście od ulicy Rekreacyjnej). Spacer w milionie świateł możliwy w godz. 16-21. Do 30 grudnia trwa świąteczna promocja: kupując bilety do Lumina Parku należy z kasy pobrać specjalny kupon, dzięki któremu do końca roku wejściówki do zoo kosztować będą tylko 10 zł (normalny) i 6 zł (ulgowy). Warto też w ten szczególny czas zajrzeć do Ogrodu Botanicznego, który czynny jest codziennie w godz. 9-16.