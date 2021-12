Baseny, lodowisko, PARiS i Myślęcinek. Co w Bydgoszczy będzie zamknięte, a co otwarte w okresie świąteczno-noworocznym

Kto lubi spędzać aktywnie czas, w święta i w okresie noworocznym nie będzie miał powodów do narzekań, choć dostęp do basenów będzie ograniczony.

Pływalnie zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu (czyli wszystkie przyszkolne baseny, bez Astorii) mają już ustalony harmonogram na okres świąteczno-noworoczny. Warto się z nim zapoznać, by nie przyjść na basen wtedy, gdy będzie akurat zamknięty.

Gdzie w Bydgoszczy popływamy w święta i Nowy Rok?

Jutro, 23 grudnia wszystkie pływanie będą czynne przez cały dzień, poza "Sardynką" która otwarta będzie dopiero od godziny 16.00. 24 grudnia oraz w pierwsze i drugie święto wszystkie baseny będą zamknięte. Od 27 do 30 grudnia baseny otworzą się od godziny 8.00 - nie tylko dla uczniów, ale również klientów indywidualnych. W sylwestra pływalnie otwarte będą od godziny 8.00 do południa, co ważne - opłatę za skorzystanie z basenu będzie można wnieść jedynie kartą płatniczą. W Nowy Rok i niedzielę 2 stycznia baseny będą zamknięte. Z kolei od 3 do 5 stycznia wszystkie baseny otworzą się w tradycyjnych godzinach funkcjonowania, od rana także dla klientów indywidualnych. W święto Trzech Króli popływać będzie można jedynie do godziny 14.00, dzień później w piątek 7 stycznia pływalnie będą czynne od godziny 8.00 (dla wszystkich klientów).

Astoria i PARiS w okresie świątecznym

24 grudnia będzie można popływać na "Astorii" (od godziny 6.00 do 14.00). W pierwsze święto obiekt nie będzie czynny, ale w drugie otworzy się od godziny 10.00 do 22.00. Basen w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARiS) od 24 do 26 grudnia będzie zamknięty, dla klientów - zgodnie z codziennym harmonogramem - otworzy się w poniedziałek 27 stycznia.

Ślizgawka w Fordonie zaprasza

Lodowisko przy ul. Tomasza Golloba będzie działać przez cały dzień jeszcze tylko jutro (23 grudnia). 24 grudnia oraz w pierwsze i drugie święto będzie zamknięte. Od poniedziałku do czwartku (27-30 grudnia) lodowisko będzie czynne przez cały dzień z jednym zastrzeżeniem - w środę 29 grudnia od godziny 19.00 lodowisko będzie w całości zarezerwowane. W sylwestra natomiast poślizgać będzie się można od godziny 8.00 do godziny 12.00. Tego dnia płacić za wejście będzie można jedynie kartą. W Nowy Rok oraz niedzielę 2 stycznia lodowisko będzie nieczynne, by do normalnego funkcjonowania powrócić od 3 stycznia. Z kolei w święto Trzech Króli lodowisko będzie otwarte do godziny 14.00, dzień później - w piątek 7 stycznia - przez cały dzień.

