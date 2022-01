Baseny w Bydgoszczy wypełnione dziećmi po limity. Ale nie wszystkie są dla nich darmowe

W poniedziałek zwiększonego zainteresowania bydgoskimi pływalniami ze strony dzieci i młodzieży nie było, we wtorek nastąpił prawdziwy szturm na przyszkolne baseny. Popływać chcieli nie tylko uczniowie bydgoskich szkół, ale również zorganizowane grupy bawiące się na półkoloniach. A limity obowiązują wszystkich. Przypomnijmy, według przepisów limity wejść dotyczą 30 procent ich tradycyjnej pojemności. Gdy na basenie pojawi się już tyle osób, by wypełnić limit, wpuszczane będą tylko te osoby, które dobrowolnie okażą dowód na pełne zaszczepienie. O ile w wypadku dorosłych nie powinno być z tym większego problemu (choć ciągle zdarzają się osoby, które chcą wejść mimo braku szczepienia) to w wypadku dzieci jest to trudniejsze. Najmłodsze szkolne roczniki, które mogą się szczepić, nie mają jeszcze możliwości wykazania się podwójnym zaszczepieniem, są więc traktowane jako osoby niezaszczepione. Do nieporozumień dochodzi też na tle darmowych wejść.