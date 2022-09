Baśniowy Ogród Świateł już w ten weekend w Bydgoszczy. Zobacz mapy atrakcji

Baśniowy Ogród Świateł w Bydgoszczy

Chociaż Baśniowy Ogród Świateł startuje w sobotni wieczór, jeden z punktów na mapie Wyspy Młyńskiej otworzy się dla odwiedzających już w piątek. Mowa o Źródle Nieskończoności, czyli niesamowitej konstrukcji, w której wnętrzu rzeczywistość zdaje się nie mieć końca. Wstęp w jej progi będzie jednocześnie możliwy dla maksymalnie trzech osób, dlatego organizatorzy zdecydowali się udostępnić ją Bydgoszczanom już wcześniej. Wszystko po to, aby każdy chętny mógł zatopić się w niewiarygodnym doświadczeniu, które czeka na śmiałków w jej wnętrzu. Jest to jedyna płatna atrakcja: cena za bilet do Źródła Nieskończoności wyniesie 20 zł za 3 minuty wizyty.

Sobotni wieczór przyniesie na Wyspę kolejne atrakcje: ogromny pozytywkowy mapping na ścianie jednego z budynków i hipnotyzującą świetlną iglicę, po której światło spływało będzie niczym z bajkowego wodospadu. Z kolei w Parku Kochanowskiego odpłynąć będzie można w świat marzeń na świetlnych falach, przespacerować się tunelem prowadzącym wprost do świata fantazji i spotkać pewną piękną, mityczną podwodną istotę, której głos od zawsze urzeka podróżujących po morzach i oceanach...