Będzie więcej zbiorników retencyjnych na Osowej Górze w Bydgoszczy. Tamtejsi mieszkańcy mają dość podtopień, a zbiorniki powinny pomóc.

Problem dotyczył przede wszystkim górnego tarasu. Zgłoszenia o zalaniu otrzymaliśmy, m.in., z Wielorybiej, Wyspowej oraz Jazgarzowej. – Nie mówimy o zalewaniu do kolan, na 10-15 cm. Nas zalało na 1,5 m. Studzienka zachowuje się jak gejzer i wylewa całą wodę, jaka jest w okolicy – mówi pani Monika.

– Przebudowa całej kanalizacji to prawdopodobnie zbyt duża i droga inwestycja, ale tu chodzi o kompleksowe załatwienie sprawy. Każdy ma worki przed garażami, posesją lub zastawione bramy. Wygląda to jak w Bangladeszu. To nie jest jednorazowy problem – wtedy nie byłoby tematu. To się ciągnie od lat i z roku na rok jest coraz gorzej – uważa pan Rafał.