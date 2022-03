Białe Błota. Proboszcz udostępni salki na plebanii. Ukraińcy będą się tam uczyli się polskiego

Uchodźcy już od kilku dni mieszkają na plebanii. - To same kobiety i dzieci w wieku 2, 3, 4 i 8 lat. W sumie 8 osób - mówi ks. dr hab. Edward Wasilewski, proboszcz parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach. - Dwie z pań są rodzonymi siostrami. Jedna z nich ma dwójkę dzieci, pozostałe po jednym dziecku. Najstarszy chłopiec został już zapisany do szkoły.

Na plebanii uchodźcy zaaklimatyzowali się całkiem dobrze.

- Mają tu zapewniony nie tylko nocleg i wyżywienie. Załatwiliśmy im też tylko do ich do dyspozycji pralkę. Korzystają ze wspólnej kuchni i bardzo sobie chwalą pobyt na plebanii - mówi ks. Edward Wasilewski. - Panie są wdzięczne, że przyjąłem je i dzieci pod dach i w podziękowaniu pomagają w kuchni. Gotują nam ukraińskie specjały. Nasza pani gospodyni, która przygotowuje nam na co dzień obiady, śmieje się nawet, że jak tak dalej pójdzie, to nie będzie miała po co przychodzić na plebanię, skoro obiad gotowy.