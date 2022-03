Bieg z naturą do Myślęcinka. Bydgoski ekonomik zaprasza uczniów na powitanie wiosny

- Organizując tę imprezę kładziemy przede wszystkim nacisk na rekreację i dobrą zabawę - mówi Joanna Wójt. - Może dlatego, co roku to wydarzenie cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Były edycje, że nawet brali w nich udział nasi absolwenci. "Ekonomik biega z naturą - powitanie wiosny" to impreza, która na stałe wpisała się już do miejskiego kalendarza szkolnych imprez sportowych. Co ważne, daje ona możliwość startu każdemu uczniowi, niezależnie od wytrenowania, więc dla wielu jest to często rozpoczęcie przygody z regularnym bieganiem.