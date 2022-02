Biegacze rozwiną skrzydła na bydgoskim lotnisku. To jedyna taka impreza!

Biegać każdy może, ale nie wszyscy mieli okazję, aby zrobić to na pasie startowym portu lotniczego. W Bydgoszczy będzie to możliwe 3 kwietnia. Prosta, utwardzona i płaska trasa to idealne warunki, do tego, aby pobić swój rekord życiowy. W zmaganiach mogą wziąć udział profesjonaliści i amatorzy. Dystans 5 km mogą pokonać nawet osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem.

– „Odlotowa 5” to idealna okazja, by spojrzeć na regionalne lotnisko z innej perspektywy. Bieg po drodze startowej to prawdziwa gratka nie tylko dla amatorów biegania, także dla pasjonatów lotnictwa – uważa Tomasz Moraczewski, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz.