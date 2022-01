Bilety czasowe w Bydgoszczy. Czy tracą ważność, jeśli autobus utknie w korku?

- Około godziny 17.00 na przejściu dla pieszych potrącono człowieka. Na ulicy momentalnie zrobił się ogromny korek, w którym utknął też autobus. Kierowca wyszedł z wozu i ostrzegł, że może to potrwać, więc jeśli ktoś nie chce czekać, musi iść na następny przystanek i przesiąść się na coś innego - relacjonuje bydgoszczanka.

Bilety czasowe weszły do użytku wraz z nowym rokiem. I od razu stały się źródłem sporych wątpliwości wśród pasażerów. Wszystko przez korki, awarie i losowe wypadki, które powodują, że tramwaje i autobusy pokonują określoną trasę dłużej niż wynika to z rozkładu . Czy wtedy bilety tracą swoją "ważność"?

Mimowolni gapowicze to ciągle gapowicze

Nasza Czytelniczka pytała kierowcę, co z jej biletem - czy może jechać dalej na skasowanym bilecie czasowym, w końcu to nie z jej winy podróż została przerwana, kierowca jednak niczego nie wyjaśnił. Ostatecznie pasażerka dotarła na Bartodzieje, ale z przekroczonym limitem czasu na bilecie. Co stałoby się, gdyby w autobusie pojawiła się kontrola albo gdyby jednak zdecydowała się przesiąść i tam zostałaby skontrolowana?