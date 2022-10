Browary Bydgoskie jednak zostaną reaktywowane? Dlaczego obiekt wystawiono na sprzedaż?

Jak informowaliśmy kilka dni temu, w internecie pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży obiektu, gdzie planowano uruchomienie produkcji piwa marki Bractwo. Również na samym budynku pojawił się baner z napisem „na sprzedaż” i telefonem kontaktowym do biura nieruchomości. Cena to 2,1 mln zł (3 354 zł za mkw.) plus podatek VAT 23%.

Prezes Mazurskiej Manufaktury zapewnia, że uruchomienie produkcji w obiekcie w Bydgoszczy byłoby możliwe jeszcze tej jesieni. – Niemniej, z uwagi na skalę podwyżek kosztów mediów, ewentualne problemy w dostępności surowców, a także ryzyko dla przypuszczalnie zatrudnionych nie zdecydowaliśmy się na start trzeciego zakładu Grupy z wysokim ryzykiem zachwiania ciągłości produkcji – przekazuje „Expressowi Bydgoskiemu” Jakub Gromek.

Pierwotnie zakładano, że produkcja uruchomiona zostanie w tym roku, a rozbudowę browaru w Szczytnie na 2025-2026 r., lecz terminy zamieniono, co ma być podyktowane niepewną sytuacją gospodarczą i koniecznością optymalizacji kosztów. Prezes Mazurskiej Manufaktury mówi, że sytuacja zmusiła ich do tego, aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć produkcję alkoholi pod zobowiązania wobec klientów sieciowych. Skoro reaktywacja dalej jest planowana, to dlaczego odnowiony obiekt wystawiono na sprzedaż?