Budowa mostu na Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jak przebiegają prace na Fordońskiej i Toruńskiej? Raport drogowy

- Codziennie kursuję autem z centrum miasta do Fordonu i przebicie się przez ulicę Fordońską to droga przez mękę - mówi jeden z naszych Czytelników. - Chętnie przesiadłbym się do komunikacji publicznej, ale po drodze odbieram dzieci z przedszkola, a ostatnio także mam cykl wizyt u lekarza specjalisty i zwyczajnie takie rozwiązanie nie jest dla mnie.