Bydgoscy uczniowie już wkrótce wracają do nauki, część z nich czeka nauka zdalna

Piąta fala koronawirusa stała się faktem. Ogromny wzrost zakażeń sprawił, że minister edukacji podpisał rozporządzenie zgodnie, z którym do 27 lutego, czyli do końca ferii w innych regionach Polski, uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i młodzież szkół ponadpodstawowych będą uczyli się zdalnie. Klasy młodsze I-IV szkół podstawowych, zerówki i przedszkolaki mają kontynuować naukę w trybie stacjonarnym.

Co o powrocie klas młodszych do nauki stacjonarnej mówią lekarze?

- Obserwujemy duży wzrost zakażeń koronawirusem u młodszych dzieci - mówi dr n. med. Danuta Kurylak, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. - Z punktu widzenia medycznego praca stacjonarna dzieci z przedszkoli, zerówek i klas I-IV nie jest dobrym pomysłem, bo te dzieci będą się zakażać i zakażać nauczycieli i rodziców. Decyzję tę można wyjaśnić tylko tym, że rodzice muszą pracować, a w przedszkolu czy szkole ich pociechy mają zapewnioną opiekę. Najwięcej zakażeń mamy u dzieci poniżej 5. roku życia. Być może wynika to stąd, że dzieci starsze nie wymagają hospitalizacji i przechorowują koronawirusa w domu. Pacjentów z Covid-19 przyjmujemy tylko z chorobami współistniejącymi i w stanach nagłych. Jeśli wynik testu jest pozytywny, a dziecko nie ma chorób współistniejących, to kierujemy takich pacjentów do szpitala zakaźnego w Bydgoszczy lub szpitala dziecięcego w Toruniu.