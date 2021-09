Bydgoska Konfederacja o szczepieniach i ustawie: "To segregacja sanitarna, to wprost przymus szczepień"

Co konkretnie nie podoba się konfederatom w zapisach projektu ustawy? Zastrzeżenia wylicza Krystyna Jarocka, przewodnicząca Konfederacji Korony Polskiej w Bydgoszczy.

- Ustawa pozwala na to, by na kiwnięcie palcem można było człowieka zamknąć na miesiąc ze wskazania powiatowego inspektora sanitarnego, który może zarządzić indywidualny nadzór epidemiologiczny i przedłużyć kwarantannę do 30 dni, bez możliwości odwołania się. To ograniczenie wolności naruszające Konstytucje. Wzywam ludzi którzy bronią konstytucji, by jej teraz również bronili - mówi Krystyna Jarocka.