Bydgoski Rower Aglomeracyjny. Czy miasto zrezygnuje z systemu? Na razie żadnych nowych stacji!

W przetargu na obsługę systemu BRA w 2022 roku zgłosiła się tylko jedna firma – Homeport Polska, która była operatorem w 2021 roku. Kwota zaproponowana za wykonanie usługi to ponad 1 mln 446 tys. zł. Po sprawdzeniu oferty podpisana zostanie umowa. Sytuacja rowerów miejskich była przedmiotem dyskusji na październikowym posiedzeniu Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.

– W dyskusji drogowców, z prezydentem i rowerzystami doszliśmy do konsensusu, że faktycznie jest problem, głównie przez pandemię. To, że użytkownicy nie korzystają to jedna kwestia. Jest jednak też problem z operatorami, którzy zaczęli wycofywać się z rynku i mają kłopoty finansowe – zauważa Wojciech Bulanda, radny miasta, zastępca przewodniczącego zespołu i twórca Bydgoskiej Masy Krytycznej.