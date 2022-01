- Bydgoski tor jest jednym z moich ulubionych - twierdzi nowy żużlowiec Abramczyk Polonia, Przemysław Konieczny

- Bardzo chciałem zostać w eWinner 1. Lidze ["Jaskółki" spadły do II ligi - dod. red.], a kiedy pojawiła się oferta z Bydgoszczy, to chciałem z niej skorzystać. Dobrze wiem, jaki to klub. Polonia jest świetnie poukładana i doskonale zarządzana. Długo się nie zastanawiałem - mówi w rozmowie z portalem polskizuzel.pl. - Rozmowy były trudne, bo Unia Tarnów chciała mnie zatrzymać. Z kolei mi zależało na tym, żeby się rozwijać i iść do przodu. Przede mną ostatni rok w gronie juniorów i bardzo chciałem spędzić go na zapleczu PGE Ekstraligi. Polonia to dla mnie szansa na rozwój i cieszę się, że ostatecznie tu wylądowałem.

Konieczny intensywnie trenuje przed sezonem 2022.