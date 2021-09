Bydgoskie baseny okupowane przez szkółki i akademie. Mieszkańcy płacą na baseny, a nie mogą z nich korzystać

W rozmowie z Wirtualną Polską minister stwierdził, że niedopuszczalne jest, by obiekty sportowe zbudowane za publiczne środki były ciągle wynajmowane za pieniądze, w efekcie czego zwykły człowiek ma do nich ograniczony dostęp.

Minister podkreślił, że to podatnicy "zrzucają się" na boiska i baseny, ale nie mogą z nich korzystać kiedy chcą, bo pierwszeństwo mają akademie pływania i szkółki pływackie w wypadku basenów, a także kluby i akademie piłkarskie w przypadku orlików. UOKiK ma sprawdzić czy nie dyskryminuje to osób, które nie są członkami klubów sportowych i akademii i tych, którzy nie zapisali się do szkół pływania, a także - osób mniej zamożnych.