Bydgoskie Centrum Onkologii otrzymało prestiżowy certyfikat. Walczy o życie pacjentów

- Liczby zachorowań na raka oraz umieralność chorych przerażają.

- Nie zawsze udaje się nam wygrać z rakiem. Taka jest prawda. Taka jest bowiem biologia nowotworów. Bywa i tak, że biologia nowotworu jest silniejsza niż współczesna wiedza. Nawet przy najlepszych staraniach, najlepszym sprzęcie stosunkowo często ponosimy porażki. Przecież to nie są operacje przepukliny czy pęcherzyka żółciowego. Walczymy na poziomie: życie – śmierć. Jako dyrektor szpitala zawsze dążyłem do tego, żeby w pacjencie czy rodzinie, nawet jeżeli poniesiemy porażkę, tkwiło przekonanie, że zrobiliśmy wszystko, co tylko było możliwe. Współczesna wiedza, umiejętności naszego zespołu powinny być zawsze na jak najwyższym poziomie.

- Jak leczyło się raka płuca, kiedy pan profesor rozpoczynał pracę?

- Jestem absolwentem łódzkiej uczelni, byłem chirurgiem ogólnym, później zrobiłem specjalizację z chirurgii klatki piersiowej, i w Łodzi, w Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej, rozwinąłem się jako torakochirurg. Po zrobieniu habilitacji, w 2000 roku rozpocząłem pracę w Bydgoszczy na stanowisku ordynatora oddziału, który powstał rok wcześniej. Od podstaw rozwijała się tutaj chirurgia klatki piersiowej. Obecny europejski certyfikat w leczeniu raka płuca jest ukoronowaniem moich ponaddwudziestoletnich działań. Można powiedzieć, że zawodowo walczę z tym rakiem już ponad dwadzieścia lat. Od prawie

ośmiu lat jestem dyrektorem Centrum Onkologii, ale w dalszym ciągu kieruję Katedrą Chirurgii Klatki Piersiowej i już z innego poziomu zajmuję się rakiem płuca. W leczeniu nastąpiła duża zmiana. Kiedyś dzielono raka na drobnokomórkowego i występującego w 85 procentach przypadków niedrobnokomórkowego. I tego niedrobnokomórkowego czasem mogliśmy operować, a drugiego z założenia poddawano chemioterapii i radioterapii. Jeśli operowaliśmy, to wykonywaliśmy duże cięcie, a pacjent po operacji zwykle siedem dni przebywał w szpitalu.