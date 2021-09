Bydgoskie czworaczki potrzebują wsparcia. Chodzi o kontynuację terapii. Rodzice proszą o pomoc

By zbiórka znów nabrała tempa, mama chłopców wystawiła na licytację swoją biżuterię.

- Nie są to rzeczy o dużej wartości materialnej. Dla mnie mają raczej wartość sentymentalną - mówi Patrycja Czerwińska. - Jednak terapia dzieci to priorytet. I muszę przyznać, że pierwsze efekty są. Jedna z pań kupiła komplet: kolczyki i zawieszkę w kształcie serduszka. I bardzo mnie wzruszyła, bo przekazała na rzecz chłopców kwotę wyższą niż ta, za którą wylicytowała te przedmioty. Na dodatek, poinformowała mnie, abym zatrzymała sobie tę biżuterię. Druga z pań wylicytowała z kolei bransoletkę, przelała pieniądze i postąpiła podobnie. To pokazuje, że są wśród nas ludzie empatyczni. Po prostu dobrzy.