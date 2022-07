Bydgoskie Klasyki Nocą. Auta, motocykle i rowery z dawnych lat cieszyły oczy fanów motoryzacji [zdjęcia]

Już po raz czwarty w tym roku w środowy wieczór (13 lipca) miłośnicy motoryzacji mogli podziwiać zabytkowe pojazdy i to nie tylko te wyprodukowane na Zachodzie. Wśród klasyków były też auta produkcji amerykańskiej, np. mustangi, czy samochody popularne w czasach PRL-u np. polonezy, fiaty 125p, czy fiaty 126p zwane popularnie „maluchami”. Nie zabrakło też samochodów rodem z Dalekiego Wschodu.

- Imprezę „Bydgoskie Klasyki Nocą” organizujemy już od 2017 roku - mówi Robert Woźniak, wiceprezes Stowarzyszenia Bydgoskie Klasyki, które jest organizatorem tego wydarzenia. - Podczas naszych spotkań prezentowane są klasyki wyprodukowane przed 1989 rokiem lub te, których seria rozpoczęła się przed 1989 r. W okresie od wiosny do jesieni pokazy zabytkowych aut i motocykli przygotowujemy regularnie co trzy tygodnie. To spotkania w plenerze, więc często powodzenie ich organizacji zależy od pogody. Zazwyczaj się udaje.