Bydgoskie Klasyki Nocą. Gala na zakończenie sezonu odbyła się w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy [zdjęcia]

"Oficjalnie zakończyliśmy sezon 2022. Dziękujemy Fabryka Lloyda za gościnę. Dziękujemy całej ekipie Bydgoskich Klasyków bez których ogarnięcie tego nie było by możliwe - Paweł, Marek, Piotr, Andrzej, Mikołaj, Maciej, Łukasz i Szymon, który przez cały sezon robił dla nas świetne zdjęcia. Dziękujemy przede wszystkim Wam, bez Was i bez Waszej pasji do motoryzacji nie było by to możliwe, ani ta impreza, ani ten sezon, ani te 5 lat wspólnych spotkań. Obiecujemy że będziemy robić to tak długo jak długo będziecie kochać klasyczna motoryzację. Do zobaczenia w przyszłości" - tak na Facebooku podsumowali dobiegający końca sezon organizatorzy Bydgoskich Klasyków.