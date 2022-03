Bydgoskie Muzeum Energetyki to wielka gratka dla miłośników odkryć techniki [zdjęcia]

Elektrownia na Wyspie Młyńskiej powstała ponad sto lat temu - w 1918 roku, w miejscu dawnej kaszarni. Wtedy też uruchomione zostały pierwsze turbiny, które działają do dziś. Po kilku dziesięcioleciach (w połowie lat 70.) stan budynku eksperci oceniali negatywnie i sugerowali zabetonowanie komór turbiny. Na to nie pozwolił Jerzy Kujawski, obecny właściciel elektrowni, który przy dużym wsparciu Miejskiego Konserwatora Zabytków, uratował obiekt przez zniknięciem z mapy miasta. Kupiony został dokładnie 13 lipca 1998 r. Jak opowiada nam Jerzy Kujawski, 1 grudnia (tego samego roku) podłączona została pierwsza turbina. I tak, sukcesywnie, elektrownia rozwijała się i rozbudowywała. W pewnym momencie właściciel postanowił podzielić się z mieszkańcami swoją pasją do dawniejszych osiągnięć techniki. Dlatego też wystąpił z inicjatywą utworzenia w budynku elektrowni Muzeum Energetyki.