Bydgoskie niszowe biznesy. Jak sobie radzą podczas pandemii? Czy przetrwają?

W mediach społecznościowych na profilu właścicielki miejsca na ul. Cieszkowskiego 9/15B w Bydgoszczy, w którym zakupimy belgijskie specjały, parę dni temu pojawił się wpis, w którym prosi o pomoc i zakup jej produktów przed świętami. Jak pisze w poście, potrzebuje środków, by zapłacić faktury za wszystkie zakupione praliny.

- Każdy paragon wydany w grudniu będzie miał pieczątkę, co oznacza, że jeśli wrócicie z nim do BąBą do końca stycznia 2022 roku, wybierzecie sobie 2 praliny gratis. Dla siebie i dla kogoś bliskiego. To będzie moje podziękowanie, jeśli uda mi się z wami ocalić to miejsce – pisze Angelika Makowska.