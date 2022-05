Bydgoskie osiedla bez filtrów. Piotr Weckwerth na swoim blogu pokazuje je bez upiększaczy, takimi, jakimi naprawdę są

Blog o bydgoskich osiedlach

Czy wiecie, które osiedle oferuje najlepszy komfort życia? Na którym z osiedli jest więcej magazynów niż domów mieszkalnych? Słyszeliście o „osiedlu awaryjnym”, które skrywa niejedną tajemnicę?

Odpowiedzi na te pytania i inne ciekawostki znajdziecie na blogu Piotra Weckwertha "Turystyka bez filtrów", w artykułach z cyklu „Bydgoskie osiedla bez filtrów”.

Najnowszy artykuł jest o osiedlu Piaski - o tej mniej znanej części miasta poczytacie TUTAJ. Kolejne „osiedlowe” artykuły pojawią się na blogu w najbliższych tygodniach.

Piotr Weckwerth to bydgoszczanin z trzeciego pokolenia, miłośnik turystyki alternatywnej i miejskiej. Niegdyś entuzjasta i czynny propagator turystyki kwalifikowanej. Obecnie związany zawodowo z firmami pozyskującymi fundusze unijne, jednak swoją karierę rozpoczynał w Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „ByLOT”. W niej przyłożył rękę do organizacji kilkudziesięciu wydarzeń z pogranicza turystyki i kultury, odbywających się w przestrzeni miejskiej Bydgoszczy. Wątki turystyczne (poza blogiem), kontynuuje we wspomnianym wyżej „ByLOT”, gdzie zasiada w zarządzie, a także okazjonalnie pełniąc funkcję pilota turystycznego oraz instruktora turystyki kwalifikowanej o specjalizacji turystyka kajakowa.