Bydgoskie parafie oddają swoje budynki dla uchodźców z Ukrainy. W pomoc angażują się też parafianie [zdjęcia]

Zobacz wideo: Tir załadowany po sufit wyjechał z Bydgoszczy do Lwowa

- Ten budynek miał być przeznaczony do rozbiórki - mówi ks. Ryszard Pruczkowski, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Bydgoszczy oprowadzając po dawnej świątyni przy ulicy Jesionowej. - Kiedy tylko okazało się, że będą potrzebne miejsca dla osób, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy, powstał pomysł, by przystosować ten budynek.

W jednej części przez lata (dopóki po sąsiedzku nie został wzniesiony nowy kościół) była świątynia, a w drugiej pokoje z zapleczem socjalnym.

- Mieszkałem w tym pokoju - ks. Pruszczowski wskazuje pomieszczenie znajdujące się zaraz przy wejściu od strony ulicy Elizy Orzeszkowej. - Kto by pomyślał, że teraz będziemy tu mieli gości z Ukrainy.

W każdym z kilku znajdujących się tam pokoi praca wre. Są malarze, trwa gipsowanie, naprawianie ścian. Kobieta zdejmuje z okien stare firany. - To nasi parafianie. Ruszyli do pomocy, kiedy tylko było już ustalone, że przeznaczymy ten budynek dla naszych gości - mówi ks. Pruczkowski. - Tu były już odłączone media. Normanie procedura zrobienia ponownego przyłącza z ciepłowni trwa jakieś dwa tygodnie. W tym wypadku odpowiedź mieliśmy już następnego dnia. Budynek będzie w pełni funkcjonalny. Nie będziemy tylko doprowadzali do niego gazu.