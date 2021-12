Bydgoskie przedszkole zachowuje się tak, jakby pandemii nie było. "To nieodpowiedzialne!" - mówi mama dziecka Małgorzata Pieczyńska

Czy są jakieś przepisy, które zabraniają w obecnej sytuacji epidemiologicznej przebywać rodzicom w salach przedszkolnych razem z dziećmi? - pyta nasza czytelniczka. Wojciech Wojtkielewicz/Zdjęcie ilustracyjne

Pandemia szaleje, a w jednym z bydgoskich przedszkoli rodzice raz w miesiącu zapraszani są do placówki, by zobaczyć jak ona pracuje i godzinę siedzą w sali z dziećmi. - To nieodpowiedzialne, by fundować maluchom coś takiego w dobie Covid-19. Ciekawa jestem, co na to sanepid? - pyta nasza Czytelniczka.