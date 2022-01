Bydgoskim lekarzom grożono śmiercią. Hejter został skazany na 5 miesięcy więzienia

To finał postępowania, które zapoczątkowało zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skierowane do prokuratury przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych . Poszło o wpis jednego z internautów, który skomentował fakt, że dr Maciej Socha, ginekolog i położnik, oraz dr Mateusz Wartęga - dwaj bydgoscy lekarze - wzięli ślub w Edynburgu. Medycy powiedzieli sobie "Tak" w lipcu tego ubiegłego roku. Gratulacje lekarzom złożył nawet Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Krótko później w internecie znalazł się post autorstwa Dżuliana M. Brzmiał: "Debilizm od razu kulka w leb [pisownia oryginalna - przyp. red.] a nie jakieś mataczenie seksualności pier**lnal by raz i dwa problemy z glowy dziecka zadnego xhociaz by nie skrzywdzil nie ma na takie cos tlumaczenia za jaja i do gory powiesić".