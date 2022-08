Bydgoszcz. 14-latka poznała mężczyznę w internecie. Wysłała do mieszkańca z pow. bydgoskiego nagie zdjęcia, a on zaczął ją szantażować

- Mężczyzna, jak się okazuje nie nastolatek, a po 30-tce, to mieszkaniec powiatu bydgoskiego - mówi prawnik z Bydgoszczy.

- Został schwytany. Teraz przebywa w więzieniu. To za to, co zrobił dziewczynie. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, jeżeli sprawca doprowadza inną osobę do poddania się tzw. innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.