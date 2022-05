Bydgoszcz. 2-letni Mikołaj ma jedną nóżkę krótszą od drugiej o 6 cm. Będzie normalnie chodzić, ale potrzebuje operacji

Gdy Mikołaj się urodził, dostał 10 punktów w skali Apgar. Nic dziwnego, przecież ciąża przebiegała idealnie. Potem jednak idealnie przestało być. Mama noworodka jeszcze w szpitalu zauważyła, że z jego nóżką coś nie gra. Lekarze uspokajali, że to wróci do normy.

Malutki po opuszczeniu szpitala szybko do niego ponownie trafił. Tym razem z powodu powikłań poporodowych. Miał wtedy też pierwszą konsultację ortopedyczną. Rodzice nie mogli być z synkiem, bo trwała pandemia i wprowadzono obostrzenia, także na oddziałach. Gdy rodzice wreszcie go zobaczyli, miał nóżkę w gipsie. - Co tydzień jeździliśmy na zmianę gipsu, tak było przez miesiąc. Potem ortopeda stwierdził, że nie jest w stanie niczego zrobić.

Mama i tata Mikołaja poszukali specjalistów w Poznaniu. Hemimelia strzałkowa nogi lewej - taką diagnozę wkrótce usłyszeli. W Polsce co roku rodzi się przeciętnie siedmioro dzieci z tą przypadłością. Mały bydgoszczanin znalazł się w tej grupie.