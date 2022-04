Bydgoszcz. 2-letnie dziecko wypadło z czwartego piętra w bloku na Wyżynach. Chłopczyk zmarł

Do wypadku doszło we wtorek (26 kwietnia) po południu, przed godziną 16:00. Dwuletni chłopiec wypadł z kuchennego okna mieszkania na czwartym piętrze, w bloku na bydgoskich Wyżynach, przy ul. Ogrody. Dziecko było reanimowane tuż po upadku. Potem dziecko zostało przewiezione do szpitala Jurasza.

- Reanimacja prowadzona na miejscu przywróciła mu funkcje życiowe. Niestety w nocy chłopiec zmarł w szpitalu - mówi komisarz Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Teraz policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie z art. 160, par 1 i 2 kodeksu karnego. Chodzi o narażenie na utratę życia i zdrowia, ale już wiadomo, że doszło po prostu do nieszczęśliwego wypadku.