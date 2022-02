Bydgoszcz. 24 proc. pracowników oświaty dostało już wyrównania wynagrodzeń

- Przy wprowadzaniu tak dużych zmian, jakie niesie ze sobą Polski Ład konieczne jest określenie: celów wprowadzanych zmian i jej zakresu, zespołu przygotowującego nowe rozwiązania z zapewnieniem kompetencji niezbędnej do wykonywania pracy, zebranie zasobów danych niezbędnych do jego przygotowania - mówił podczas briefingu prasowego Piotr Tomaszewski, skarbnik Miasta Bydgoszczy. - Tymczasem to, co zostało zaniedbane przy wdrożeniu PŁ, to określenie oddziaływania rozwiązania na inne dziedziny, określenie kluczowych przypadków testowych. Powinno się jasno określić, co się stanie z tymi, którzy mają dwa miejsca pracy, co z tymi, którzy rozliczają się z małżonkiem. Zaniedbane zostały też szkolenia ze „sprzedawcami”. Mam tu na myśli pracowników urzędów skarbowych i KAS. Mieszkańcy, czyli „kupujący” powinni też wiedzieć, co ich czeka po 31 grudnia 2021 r. Pomiędzy „sprzedawcami” a „klientami” są jeszcze księgowi, których także należy przeszkolić.